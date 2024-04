Mercato : Transfert à 16M€ au PSG, il a tranché

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est considérablement renforcé en attaque. De nombreux joueurs sont arrivés, et l'avenir semblait donc bouché pour Hugo Ekitike. Finalement, l'ancien Rémois est resté à Paris, et il n'a rejoint Francfort en prêt que cet hiver. Son intégration se passe bien, et il désire rester en Allemagne. Cela tombe bien la formation de Bundesliga est prête à lever son option d'achat de 16M€.

À l'été 2022, le PSG mettait la main sur Hugo Ekitike, qui laissait entrevoir de belles promesses lors de ses premières apparitions en Ligue 1 avec le Stade de Reims. Le Français débarquait alors en prêt avec option d'achat obligatoire, fixée à 36M€. Deux ans plus tard, l'ancien Rémois n'évolue plus chez le champion de France, puisqu'il a été prêté l'hiver dernier à Francfort.

Francfort est très content d'Ekitike

Même s'il n'a pas encore marqué avec sa nouvelle équipe, Hugo Ekitike réalise des bons débuts avec Francfort. Le joueur prêté par le PSG a d'ailleurs été complimenté dernièrement par Markus Krösche, le directeur sportif de l'Eintracht, qui s'est exprimé pour Sport Bild . « Hugo possède certaines compétences qui ne s’apprennent pas. Il est incroyablement professionnel, concentré et ambitieux. En tant que personne, il est sociable, humble et s’intègre bien dans le groupe. Ce sont des conditions qui sont cruciales. Vous ne prenez pas de décisions de transfert basées sur les performances à court terme, des cinq ou six premières semaines. »

Francfort va lever l'option d'achat d'Hugo Ekitike

De la parole aux actes, il n'y a qu'un pas. Alors que Markus Krösche se disait ravi d'Hugo Ekitike, les dirigeants de la formation de Bundesliga auraient décidé de lever l'option d'achat du joueur du PSG. D'après les informations du journaliste Florian Plettenberg, cette dernière serait de 16M€. Le club de la capitale va donc se débarrasser d'un joueur qui était dernièrement devenu indésirable.