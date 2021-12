Foot - Mercato - Tottenham

Mercato - Tottenham : La confidence de Conte sur l’avenir de Kane !

Publié le 24 décembre 2021 à 13h10 par La rédaction mis à jour le 24 décembre 2021 à 13h11

Alors qu’il cultivait le désir de quitter Tottenham à l’intersaison, Harry Kane semblerait être passé à autre chose selon son entraîneur Antonio Conte.