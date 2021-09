Mercato - Officiel : Serge Aurier n'a plus de club !

Foot - Mercato

Serge Aurier a trouvé un accord avec la direction de Tottenham pour résilier son contrat. L’Ivoirien est donc libre de tout contrat.

Arrivé chez les Spurs en 2017 en provenance du PSG, Serge Aurier n’est plus un joueur de Tottenham. Son contrat, qui courait jusqu’en juin 2022, a été résilié dans les dernières heures du mercato. Le joueur est désormais libre de tout contrat comme l'ont officialisé les Spurs ces dernières heures. Sur le site internet du club, Serge Aurier a eu un mot pour les fans : « J’ai vraiment apprécié mon séjour chez les Spurs et je tiens à remercier le club et les fans. Mais je pense que le moment est venu pour moi de passer à un nouveau défi. » Reste à savoir où le joueur de 28 ans va poursuivre sa carrière…

The Club can confirm the departure of Serge Aurier following the mutual termination of his contract.