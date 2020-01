Foot - Mercato

Mercato : Thomas Lemar pisté par un cador anglais ?

Publié le 7 janvier 2020 à 9h55 par G.d.S.S. mis à jour le 7 janvier 2020 à 9h56

Après l’OL, ce serait désormais au tour de Tottenham de se pencher sur le profil de Thomas Lemar pour cet hiver.