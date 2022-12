Mercato : Témoin du feuilleton Cristiano Ronaldo, il regrette

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo n’est pas partie au top comme ce fut le cas lors de son premier départ de Manchester United à l’été 2009. Cette fois-ci, son contrat a été rompu à la suite d’une interview au cours de laquelle il réglait ses comptes. Christian Eriksen regrette son départ.

Christian Eriksen a bien voyagé ces dernières saisons après son départ de Tottenham à l’hiver 2020 pour l’Inter. Depuis, l’international danois a connu le football italien avec le club nerazzurro ainsi que Brentford qui signait son grand retour après son malheureux arrêt cardiaque à l’Euro 2021 avec la sélection danoise. De par ses belles performances avec Brentford la saison passée, Eriksen a pu signer à Manchester United à l’été 2022.

Eriksen se faisait une joie de jouer aux côtés de Ronaldo

L’occasion pour Christian Eriksen de quotidiennement côtoyer Cristiano Ronaldo avant que ce dernier ne livre une explosive interview à Piers Morgan en novembre dernier avant la Coupe du monde. De quoi engendrer la rupture de son contrat à Manchester United, qui expirait à la fin de la saison en cours. Une fin d’histoire brute entre Cristiano Ronaldo et Manchester United où il avait pourtant remporté ses premiers trophées dont une Ligue des champions en 2008.

«Nous sommes tristes que Ronaldo ne fasse pas partie de ce succès»