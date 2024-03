Mercato - PSG : Surprise pour Mbappé au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On le sait, Kylian Mbappé ne portera pas le maillot du PSG la saison prochaine. La nouvelle n'est pas encore officielle, mais le joueur de 25 ans a déjà annoncé à ses dirigeants ses envies de départ. En Espagne, on considère que l'opération est acquise. Les détails du contrat commencent à fuiter. Son salaire a été dévoilé.

Pour Kylian Mbappé, l'avenir devrait s'écrire en Espagne. Cible de longue date du Real Madrid, le joueur de 25 ans devrait enfin réaliser son rêve de gamin en enfilant le maillot de la Casa Blanca à partir de la saison prochaine. Invité du live Twitch de Ramon Alvarez de Mon, Jorge Picon a dévoilé ses informations sur ce dossier. Selon le journaliste de Relevo, l'affaire est bouclée depuis plusieurs jours.

« Il y a des gens qui me disent que c'est bouclé »

« Il y a des gens qui me disent que c'est bouclé, mais je suis prudent. Pratiquement tout le monde me prend pour acquis que cela va se faire. L'affaire est conclue, ils attendent que certains détails soient finalisés. Il serait normal de voir Mbappé au Real Madrid à partir de juin. Fayza Lamari se trouvait dans un hôtel à Madrid et prenait des dispositions pour sa vie dans la capitale espagnole. Il cherchait des maisons, des questions de sécurité et tout le reste. Maintenant, il faut attendre » a déclaré Jorge Picon, au sujet du joueur du PSG.

Le salaire de Mbappé est plus bs que prévu

Animateur de ce live, Ramon Alvarez de Mon a dévoilé les contours du prochain contrat de Kylian Mbappé. Le journaliste espagnol s'est attardé, notamment sur le prochain salaire du joueur. Selon certaines rumeurs, il était question que Mbappé devienne le joueur le mieux payé du Real Madrid devant Luka Modric ou encore Toni Kroos. Mais en réalité, sa rémunération se situerait entre 13 et 14M€, au même titre que Jude Bellingham ou Vinicius Jr.