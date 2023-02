Mercato : Surprise, l’ASSE a déjà trouvé son prochain buteu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE devra terminer la saison sans Gaëtan Charbonnier. Arrivé en décembre dernier, l'ancien buteur de l'AJ Auxerre s'est gravement blessé face à Dijon samedi dernier. Les Verts ont la possibilité de recruter un joker médical et auraient jeté leur dévolu sur Dylan Saint-Louis, qui a la possibilité de recruter la Turquie.

L'ASSE s'est donnée un bol d'air. Victorieux face à Dijon samedi dernier (2-0), le club stéphanois est sorti de la zone rouge, mais a perdu Gaëtan Charbonnier pour le reste de la saison. Auteur de trois buts depuis son arrivée dans le Forez en décembre dernier, le buteur de l'AJ Auxerre s'est rompu le ligament croisé du genou et devra être remplacé sur le front de l'attaque. Son successeur est déjà identifiant en interne. A en croire Peuple-Vert , l'ASSE souhaiterait rapatrier Dylan Saint-Louis, qui pourrait obtenir une dérogation et quitter la Turquie. Dans un entretien à Poteaux Carres, l'attaquant d'Hatayspor a ouvert la porte à un retour.





« J’aimerais retravailler avec le coach Batlles »

« J ’aimerais retravailler avec le coach Batlles, c’est une réalité. Ça fait partie de mes envies, et ça ne date pas d’aujourd’hui. Quitte à retourner en France, autant que ce soit à Sainté. C’est logique, j’ai quasiment la moitié de ma famille à Sainté, j’ai été formé à l’ASSE et en plus de ça les Verts ont un coach avec qui j’ai déjà travaillé et avec lequel ça a super bien marché. Tous les voyants sont au vert mais les autres clubs le savent donc ils vont jouer sur d’autres points : le classement, la monté en Ligue 1, etc » a-t-il déclaré.

Les négociations vont s'accélérer dans les prochaines semaines

Comme indiqué par l'attaquant, les négociations devraient s'accélérer avec l'ASSE. « Avec Saint-Etienne, ça n’a pas encore discuté chiffres mais ça ne saurait tarder je pense. Dans les prochains jours, ça devrait arriver et surtout, on attend que la fédération turque parle des joueurs dans mon cas qui sont en fin de contrat. C’est un micmac, c’est un peu un schmilblick mais au final tout devrait s’emboîter assez rapidement. Vu la situation, je pense que j’aurai incessamment sous peu la possibilité de m’engager avec n’importe quel club dès cette saison » a déclaré Saint-Louis.

Saint-Louis prêt à faire des efforts