Mercato : Surprise, il recale l’Angleterre pour le RC Lens ?

La rédaction

C’était la surprise du week-end dernier : Franck Haise devrait quitter le RC Lens. Le technicien de 53 ans se dirigerait vers l’OGC Nice, avec qui un accord serait en passe d’être trouvé. La question qui se pose désormais est de savoir qui s’assoira sur le banc de touche lensois la saison prochaine. Et d’après la presse britannique, Will Still serait très intéressé.

Après quatre saisons passées sur le banc de touche du RC Lens, Franck Haise devrait quitter le nord de la France pour rallier le sud, puisque l’ancien entraîneur du FC Lorient devrait rejoindre l’OGC Nice. Les supporters des Sang et Or se demandent donc à présent qui prendra la place de celui qui est parvenu à emmener les pensionnaires de Bollaert en Ligue des Champions. Alors qu’il avait renoncé à son poste au Stade de Reims début mai, Will Still pourrait bien continuer à officier dans l’hexagone, lui qui est également courtisé en Angleterre.

RC Lens : C'est terminé pour le boss ! https://t.co/JcoRib2PVk pic.twitter.com/a6ZXwOXmAr — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

Direction Lens pour Will Still ?

À en croire le Daily Mail , Will Still serait très séduit par l’idée de devenir coach du RC Lens. De nombreuses rumeurs évoquaient un interêt lensois pour le technicien de 31 ans. Le Belge se trouverait sur une short-liste de quatre noms, dont celui de Bruno Genesio. Mais c’est bien le désormais ancien entraîneur du Stade de Reims qui serait le grand favori.

Will Still recale Sunderland !