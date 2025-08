Mercato : Surprise, Cristiano Ronaldo se fait recaler !

Arrivé à Al Nassr le 1er janvier 2023, Cristiano Ronaldo a rempilé à la fin du mois de juin dernier. En effet, CR7 a prolongé jusqu'au 30 juin 2027. Depuis son renouvellement de contrat, la star portugaise joue un rôle dans le recrutement d'Al Nassr. Après avoir contribué aux arrivés de Jorge Jesus et de Joao Félix, le vétéran de 40 ans vient de se faire recaler par Bruno Fernandes.

Formé au Sporting, Cristiano Ronaldo a tapé dans l'oeil de la direction de Manchester United. A tel point que les Red Devils ont déboursé environ 19M€ pour s'attacher les services de CR7 lors de l'été 2003. Ayant explosé à Old Trafford, Cristiano Ronaldo. a signé au Real Madrid six années plus tard. La Maison-Blanche ayant lâché la somme folle de 94M€ pour s'offrir la vedette de 40 ans. Et après neuf saisons de règne au Santiago Bernabeu, Cristiano Ronaldo a décidé de se lancer un tout nouveau défi. Transféré à la Juventus pour une somme proche de 117M€ lors de l'été 2018, l'international portugais a voulu boucler la boucle en faisant son retour à Manchester United trois années plus tard. Toutefois, son deuxième mandat chez les Red Devils a viré au cauchemar. D'où la résiliation de son contrat et son exil vers l'Arabie Saoudite, du côté d'Al Nassr au début de l'année 2023.