Foot - Mercato

Mercato : Strasbourg tente bien un joli coup en Ligue 1 !

Publié le 5 mars 2022 à 10h55 par B.C.

Comme vous l’a révélé le10sport.com, Strasbourg s’intéresse à Junior Sambia, libre à l’issue de la saison. Une piste confirmée par L’Équipe.