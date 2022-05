Foot - Mercato

Mercato : Strasbourg fait une grande annonce pour Ajorque !

Publié le 23 mai 2022 à 22h55 par Dan Marciano mis à jour le 23 mai 2022 à 22h56

Président du RC de Strasbourg, Marc Keller a annoncé qu'il accorderait un bon de sortie à Ludovic Ajorque, mais aussi à Alexander Djiku cet été.

Présent en Alsace depuis 2018, Ludovic Ajorque pourrait changer d'air lors du prochain mercato estival. Auteur de 12 buts sous le maillot du RC de Strasbourg cette saison, l'attaquant pourrait quitter le club en cas d'offre satisfaisante comme l'a confirmé Marc Keller « Ludo est chez nous depuis quatre ans, il a beaucoup progressé ici, rappelle Marc Keller. On est très content de lui en tant que joueur et qu'homme. Il s'est toujours comporté d'une manière exemplaire, mais après tout ce temps, il peut se poser la question de relever un nouveau challenge. Il n'a pas pris de décision définitive. On souhaite le garder, mais s'il veut partir et si une offre importante est formulée, on en discutera » a confié le président strasbourgeois dans un entretien accordé au Dernières Nouvelles d'Alsace . Alexander Djiku est dans la même situation et pourrait, aussi, obtenir un bon de sortie.