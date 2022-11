Mercato : Star de la Coupe du monde, il avait recalé l’OM

Thibault Morlain

Ce lundi, le Cameroun a réussi à arracher le nul contre la Serbie (3-3) au terme d’un match fou. Auteurs d’une grosse remontée, les Lions Indomptables peuvent notamment remercier Vincent Aboubakar, auteur d’un but et d’une passe décisive juste après son entrée en lui. Lui qui aurait d’ailleurs pu jouer à l’OM durant sa carrière.

Une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde est toujours possible pour le Cameroun. Grâce au nul contre la Serbie (3-3), les Lions Indomptables sont toujours en vie et peuvent remercier Vincent Aboubakar. L’attaquant d’Al-Nassr a sauvé sa nation. Evoluant aujourd’hui en Arabie saoudite, il a déjà été dans le viseur de l’OM par le passé.

« L'OM est aussi une grande équipe »

C’était le cas en 2017. A cette époque à Porto, Vincent Aboubakar était annoncé très proche de l’OM. Finalement, cela ne s’était pas fait. Le Camerounais s’était d’ailleurs expliqué sur le sujet. Pour France Football , il expliquait : « J'ai commencé la préparation avec le FC Porto, et cela se passait pour le mieux avec des automatismes entre mes coéquipiers et moi. J'ai été sur une bonne lancée, donc j'ai choisi de rester. L'OM est aussi une grande équipe, et aujourd'hui c'est elle repart sur un projet dont on ne sait pas vraiment s'il est sûr ».

« Partir presque de zéro avec tous les risques que ça comporte »