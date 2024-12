Mercato : Son transfert est annoncé, il fait passer un message à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en août 2023 en provenance d’Anderlecht, Amir Murillo fait partie des joueurs annoncés potentiellement sur le départ lors du prochain mercato hivernal. L’OM serait à la recherche d’un latéral droit et serait ouvert à un transfert de l’international panaméen. Ce dernier se sent toutefois bien à Marseille et ne semble pas penser à partir.

À l’instar de l’été, l’hiver devrait également être animé à l’OM. Le secteur défensif pourrait connaître des changements et les dirigeants marseillais sont notamment annoncés sur la piste d’un latéral droit. Dans le sens des départs, Amir Murillo serait un des candidats, comme indiqué par L'Équipe. L’international panaméen (81 sélections) dispose d’une belle cote sur le marché des transferts et son départ libérerait une place d’extra-communautaire.

Un défi inattendu pour l'OM s'annonce ! De Zerbi dévoile un obstacle de taille avant Saint-Etienne ⚽️

➡️ https://t.co/v94q9Ci9dP pic.twitter.com/Kj5mDMm2G8 — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

Murillo se sent bien à l’OM

Mais Amir Murillo, arrivé il y a un peu plus d’un an en provenance d’Anderlecht, se sent bien à l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Le latéral droit âgé de 28 ans considère son transfert à Marseille comme le deuxième plus beau jour de sa vie, après la naissance de sa fille. « Clairement. Depuis que je suis arrivé, je fais en sorte de profiter de chaque instant de Marseille, de l'équipe, de la ville. J’adore Marseille, son climat est très agréable, toujours le soleil, être proche de la mer, les gens y sont très aimables, on a aussi le soutien d’un public, très, très passionné. À chaque fois que j’enfile le maillot de l’OM, c’est ce sentiment qui me traverse », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à La Provence.

« Depuis que je suis passé à Marseille, c’est totalement différent »

Un transfert qui a changé le statut d’Amir Murillo au Panama, où la Ligue 1, et surtout l’OM, est beaucoup plus suivie désormais : « C’est frappant, vraiment. Quand j’étais à Anderlecht, j’étais un petit peu connu au Panama. Mais depuis que je suis passé à Marseille, c’est totalement différent. Avant on ne regardait que la Liga et la Premier League, là-bas, maintenant la Ligue 1 s’est fait une belle place grâce à l’OM. Je n'exagère pas, c’est énorme. 70% des Panaméens regardent le foot français maintenant, surtout Marseille. »