Mercato : Ronaldo s'en mêle pour le transfert d'un crack à l'OM !

À la recherche d’un renfort offensif pour épauler Amine Gouiri, l’OM pourrait tenter un joli coup en attirant Endrick. Le crack brésilien du Real Madrid est pressenti pour un prêt, et le club marseillais figure parmi les pistes. Mais un concurrent de taille entre en jeu : le PSV Eindhoven, soutenu symboliquement par la légende brésilienne, Ronaldo.

Toujours à la recherche d’un attaquant pour suppléer Amine Gouiri, l’OM flaire les bonnes affaires disponibles sur le marché des transferts. Avec la prochaine Ligue des champions en ligne de mire, Roberto De Zerbi ne peut pas se permettre d’aligner un seul avant-centre toute la saison, et ne semble pas compter plus que ça sur Neal Maupay et Faris Moumbagna. Si l'OM s'est déjà largement renforcé en défense avec l'arrivée notamment de Facundo Medina, l'attaque reste un secteur prioritaire de Medhi Benatia.