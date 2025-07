50M€ : Le transfert record que vise l’OM !

Devenu un véritable leader du vestiaire, Leonardo Balerdi fait beaucoup parler de lui depuis le début du mercato estival. Son ancien coach Igor Tudor aimerait en effet le convaincre de quitter l’Olympique de Marseille pour le rejoindre à la Juventus, où il deviendrait l’un de ses plus fidèles soldats. Mais ça ne semble pas si simple...

Est-ce que les cadres vont fuir Marseille ? Après seulement la première année du projet mené par Roberto De Zerbi , les plus grands noms de l’ OM sont annoncés sur le départ et c’est notamment le cas de Leonardo Balerdi . Car si les rumeurs autour d’ Adrien Rabiot semble être de l’histoire ancienne, l’avenir de l’Argentin fait toujours beaucoup parler de lui, surtout à l’étranger.

Balerdi pas à vendre ?

Notamment en Italie, puisque deux clubs se disputeraient le défenseur central de 26 ans avec l’AS Roma et la Juventus. C’est toutefois les Bianconeri qui semblent les plus déterminés, surtout parce que Igor Tudor pousserait pour retrouver le joueur qu’il a connu à l’OM. La défense est l’un des principaux chantiers de l’été à Turin et le coach croate pousserait ses dirigeants à trouver un accord pour Balerdi, qui serait sa grande priorité. Mais les dernières indiscrétions venues de Marseille assurent que l’intention des Medhi Benatia ainsi que de Pablo Longoria, serait de le retenir coute que coute.