Mercato : Riolo charge un flop de l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Totalement mis de côté par l'OM qui ne compte absolument plus sur lui depuis plusieurs saisons, Jordan Amavi va enchaîner sur un nouveau prêt du côté de Brest pour essayer de se relancer. Daniel Riolo livre son point de vue sur la situation du latéral gauche de 29 ans, et se montre clairement fataliste à son sujet.

Après des passages en prêt peu concluants du côté de l'OGC Nice et de Getafe, revoilà Jordan Amavi à l'OM ! Le latéral gauche français de 29 ans a encore deux années de contrat avec le club phocéen, et pourtant, cela fait déjà un moment qu'il n'entre plus du tout dans les plans de Pablo Longoria.

OM : Problème de dernière minute pour le transfert de Guendouzi ? https://t.co/CWdj2w5KPb pic.twitter.com/8DfvtANNoZ — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

Amavi va essayer de se relancer à Brest

Le Stade Brestois s'apprête d'ailleurs à accueillir Amavi sous la forme d'un prêt, l'occasion pour le défenseur de l'OM d'essayer de retrouver un temps de jeu régulier et surtout de la confiance, deux éléments qui lui manquent cruellement. En attendant, certains observateurs ne se montrent pas franchement optimistes sur la nouvelle recrue bretonne...

« La descente de niveau...»