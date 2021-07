Foot - Mercato

Mercato : Rennes tient une nouvelle recrue en défense !

Publié le 19 juillet 2021 à 10h20 par La rédaction mis à jour le 19 juillet 2021 à 10h34

Arrivé à Nîmes il y a un an, Birger Meling devrait dès cet été quitter le club nîmois pour s’engager avec une autre équipe de Ligue 1, le Stade Rennais. Le latéral gauche norvégien pourrait s’engager pour trois saisons en Bretagne sous les ordres de Bruno Génésio.