Mercato - Real Madrid : Zidane voudrait boucler un improbable retour !

Publié le 13 mars 2021 à 0h30 par A.D.

Vendu pour une somme proche de 40M€ à l'Inter l'été dernier, Achraf Hakimi plairait toujours à Zinedine Zidane. D'ailleurs, le coach du Real Madrid serait prêt à rapatrier le défenseur marocain dès la prochaine fenêtre de transferts.

Barré par la concurrence de Dani Carvajal, Achraf Hakimi a été vendu par le Real Madrid l'été dernier. Pour occuper un rôle de titulaire, l'international marocain a quitté la Maison-Blanche au mois de septembre et s'est engagé en faveur de l'Inter. Transféré pour une somme proche de 40M€, Achraf Hakimi pourrait, malgré tout, faire son retour au Real Madrid dès le prochain mercato estival.

Retour à l'envoyeur pour Achraf Hakimi ?