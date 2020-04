Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane contraint de faire une croix sur une priorité estivale ?

Publié le 3 avril 2020 à 6h15 par Th.B.

Voyant en Sadio Mané un profil capable de considérablement renforcer le secteur offensif du Real Madrid, Zinedine Zidane ferait du Sénégalais une priorité pour le mercato à venir. L’ailier de Liverpool devrait cependant rester à Anfield.

Depuis son arrivée à Liverpool à l’été 2016, Sadio Mané est passé de grande promesse à l’un des meilleurs attaquants de Premier League. Aux côtés de Roberto Firmino et de Mohamed Salah arrivé à l’été 2017, l’international sénégalais a étoffé son jeu et est devenu un ailier décisif pour les Reds . Dans le cadre du prochain mercato, Zinedine Zidane voudrait s’attacher ses services en le recrutant au Real Madrid. C’est du moins ce que The Daily Mirror dévoilait à la mi-mars. Néanmoins, un départ de Sadio Mané de Liverpool serait peu probable à ce jour.

Mané ne bougerait pas de Liverpool