Mercato - Real Madrid : Zidane à la lutte avec le Barça pour une pépite espagnole ?

Publié le 11 janvier 2020 à 1h00 par B.C.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec Malaga, Hugo Vallejo serait dans le viseur du Real Madrid, mais d'autres prétendants en Espagne, dont le FC Barcelone, resteraient à l'affût.

L'été dernier, le Real Madrid s'est montré très actif sur le marché des transferts en dépensant plus de 300M€. Et alors que les Merengue verraient encore les choses en grand pour l'été prochain, en visant notamment Kylian Mbappé, Zinedine Zidane aurait décidé de rester sage en janvier. En effet, le Real Madrid n'aurait pas prévu de recruter de joueurs importants cet hiver, mais pourrait toutefois se positionner sur quelques grands espoirs, à l'image de Reinier Jesus comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours. Mais le milieu de Flamengo ne serait pas le seul homme visé par le club merengue...

Offensive surprise du Real Madrid pour Hugo Vallejo ?