Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a bien tenté un gros coup à 55M€ !

Publié le 9 juin 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du Real Madrid, Donny van de Beek intéresse bel et bien Zinedine Zidane comme l’a indiqué un dirigeant de l’Ajax.

Comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé, Zinedine Zidane envisage toujours de recruter Donny van de Beek au Real Madrid, et l’entraîneur français apprécie beaucoup le profil du milieu de terrain néerlandais de l’Ajax Amsterdam. D’ailleurs, ces derniers mois, il avait été révélé dans la presse espagnole un accord à 55M€ entre l’Ajax et et le Real Madrid. Mais le club néerlandais se montre plus mesuré sur ce sujet tout en confirmant l’intérêt de Zidane pour van de Beek…

« Le Real Madrid et United ont manifesté leur intérêt »