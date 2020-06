Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a bien tenté de prendre une pépite d'Aulas !

Publié le 12 juin 2020 à 15h30 par La rédaction

Devenu le plus jeune buteur de l’histoire de l’OL, Rayan Cherki a la cote en Europe. Le Real madrid ferait notamment partie des prétendants, et Zinedine Zidane a bel et bien tenté de chiper sa petite pépite à Jean-Michel Aulas…

Le destin de Rayan Cherki aurait pu être bien différent. Intégré au groupe professionnel en cours de saison par Rudi Garcia, le jeune attaquant lyonnais de 16 ans réalise des prouesses avec l’OL. Devenu le plus jeune buteur de l’histoire de l’OL, l’attaquant français symbolise parfaitement la politique lyonnaise avec ses cracks : quand on leur laisse leur chance, les jeunes joueurs peuvent réaliser des performances hors normes. Véritable révélation de la saison lyonnaise, l’attaquant de l’OL aurait pu signer son premier contrat pro au Real Madrid, alors que Zinedine Zidane continue toujours de le courtiser…

« C’est incontestablement un joueur qui va aller tout en haut »

Ainsi, dans un entretien accordé à un journaliste de Téléfoot , Jean-Michel Aulas est revenu sur la période de la signature du premier contrat professionnel de Rayan Cherki, assurant qu’il n’était pas le seul sur le coup. « C'est incontestablement un joueur qui va aller tout en haut. C'est pourquoi nous avons fait l'effort pour le signer. Les deux clubs intéressés quand nous avons emporté la décision étaient le Real Madrid et Manchester United » . Des déclarations qui confirment donc l’intérêt de Zinedine Zidane pour l’attaquant français qui se verrait bien suivre les traces de Karim Benzema, comme il l’a déjà affirmé au micro de l’OL TV . Zidane ne lâcherait donc rien dans ce dossier, et pourrait tenter une nouvelle approche après son premier échec…

Aulas veut en faire un leader