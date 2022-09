Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une vérité éclate dans ce dossier à 0€

Publié le 28 septembre 2022 à 07h15 par Thomas Bourseau

Marco Asensio aurait à coeur d’à nouveau se sentir important et de régulièrement jouer. Pour cette raison, l’Espagnol pourrait quitter libre de tout contrat le Real Madrid à la prochaine intersaison. Cependant, il semblerait que les rumeurs circulant dans la presse à propos d’un accord avec Barcelone seraient infondées.

Marco Asensio fait partie de ces joueurs qui auraient pu jouer dans le club rival. Ce fut notamment le cas de Pedri qui a été refoulé par le Real Madrid lors de tests avant de faire les beaux jours du FC Barcelone. Cependant, depuis 2015, Asensio évolue au Real Madrid, mais pour combien de temps encore ?

Asensio sur le départ ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain au Real Madrid, Marco Asensio pourrait ne pas prolonger son aventure merengue pour se lancer un nouveau challenge ailleurs. Au FC Barcelone ? Il est question d’une venue libre de tout contrat d’Asensio au Barça l’été prochain et dernièrement, le milieu offensif et ailier du Real Madrid n’a pas nié de contact avec le FC Barcelone, révélant juste ne pas pouvoir faire de commentaires sur la question.

Pas d’accord avec le Barça ou un autre club pour Asensio