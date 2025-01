Mercato - Real Madrid : Une star lâche un indice sur son transfert en plein match ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ces derniers mois, Trent Alexander-Arnold est un nom qui est très souvent associé au Real Madrid, annoncé sur la piste d’un latéral droit. L’international anglais est sous contrat jusqu’en juin 2025 et n’a pas encore prolongé. Mais alors qu’il a été buteur dimanche lors de la victoire de Liverpool contre West Ham (0-5), sa célébration a beaucoup fait parler.

Dans l’optique de se renforcer et renouveler son effectif, le Real Madrid aurait coché le nom de Trent Alexander-Arndold. La Casa Blanca aimerait faire comme avec Kylian Mbappé en recrutant l’international anglais (33 sélections) libre à son départ de Liverpool. En effet, le latéral droit âgé de 26 ans est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Reds et n’a toujours prolongé son contrat.

Une célébration qui fait beaucoup parler

Depuis le 1er janvier, Trent Alexander-Arnold peut donc d’ores et déjà s’engager avec le club de son choix, une situation dont aimerait profiter le Real Madrid, qui à ce poste a en plus perdu Dani Carvajal (32 ans) pour de longs mois, lui qui s’est gravement blessé au genou. Alors que Liverpool s’est largement imposé sur la pelouse de West Ham dimanche (0-5), l’Anglais a inscrit le quatrième but de son équipe, et sa célébration a fait beaucoup de bruit.

« La façon dont il a célébré son but en dit long »

En effet, Trent Alexander-Arnold a mimé une bouche qui parle avec sa main proche de son oreille, comme pour faire taire les rumeurs. Beaucoup y voient là un signe de son intention de rester à Liverpool, à l’image de son entraîneur, Arne Slot : « Je ne pense pas que ce soit négatif du tout - sa situation contractuelle - il joue très bien. La façon dont il a célébré son but en dit long. Pour le monde extérieur, il se passe peut-être un peu plus de choses avec Trent, mais je suis content des trois », a-t-il déclaré après la rencontre.