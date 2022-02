Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star d’Ancelotti interpelle Pérez pour son avenir !

Publié le 12 février 2022 à 8h30 par La rédaction

Alors que sa prolongation est annoncé depuis plusieurs mois, Luka Modric n'a pas caché sa volonté de poursuivre sa carrière au Real Madrid.

Patron du milieu de terrain du Real Madrid depuis près de dix ans, Luka Modric devrait prolonger son contrat d’une saison. Le Croate sera donc lié avec la Maison Blanche jusqu’en juin 2023. Une année supplémentaire pour l’ancien joueur de Tottenham qui ne prend pas une ride. Toujours aussi clinquant, Modric semble même se bonifier avec l’âge, incitant ainsi Carlo Ancelotti à vouloir le conserver.

« Je veux toujours continuer à accomplir de grandes choses à Madrid »