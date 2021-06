Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace plane dans ce dossier à 80M€ !

Publié le 26 juin 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid serait intéressé par Jules Koundé, plusieurs autres écuries, pensionnaires de Premier League, auraient également coché son nom.

Avec le départ officialisé de Sergio Ramos au terme de son contrat et celui possible de Raphaël Varane à un an de la fin de son contrat, le Real Madrid risque de devoir recruter cet été afin de reconstruire sa charnière centrale. En ce sens, le club de la capitale espagnole est annoncé sur les traces de Jules Koundé, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Séville FC. Mais le Real Madrid est loin d’être le seul club annoncé comme travaillant sur le dossier…

Manchester United et Chelsea lorgnent Jules Koundé !