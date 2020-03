Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une belle ouverture pour Zidane avec Donnarumma ?

Publié le 2 mars 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid en vue du prochain mercato estival, Gianluigi Donnarumma n’aurait toujours pas fixé de rendez-vous avec le Milan AC pour une prolongation de contrat.

En juin prochain, Gianluigi Donnarumma (21 ans) n’aura plus qu’une année de contrat avec le Milan AC, et le gardien italien semble donc dans le flou le plus total pour son avenir. Le Real Madrid serait sur les rangs pour le recruter, tout comme la Juventus et le PSG qui apprécieraient également le profil de Donnarumma. Et les prétendants semblent avoir toutes leurs chances dans ce dossier très indécis…

Le Milan AC ne bouge pas pour Donnarumma