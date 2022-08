Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Un transfert fixé à 40M€ pour ce crack de Ligue 1

Publié le 4 août 2022 à 23h35 par Jules Kutos-Bertin

Malgré la saison exceptionnelle dont sort le Real Madrid, le club de la capitale espagnole cherche à se renforcer, notamment en attaque pour épauler Karim Benzema. La Maison-Blanche s’intéresse à Amine Gouiri et souhaiterait s’attacher ses services dès cet été, avant de le prêter. L’OGC Nice demanderait 40M€, un montant que veut diminuer le Real Madrid.

On ne change pas une équipe qui gagne, vraiment ? Après une année étincelante où il a remporté la Liga et la Ligue des Champions, le Real Madrid n’a pas chamboulé son effectif, mais il a tout de même effectué quelques modifications. Vu l’âge avancé de son milieu de terrain, Carlo Ancelotti a demandé du renfort. Vœu exaucé par Florentino Pérez, qui lui a offert Aurélien Tchouaméni. Derrière, le Real Madrid a saisi l’opportunité Antonio Rüdiger, libre de tout contrat. Si Carlo Ancelotti a précisé à maintes reprises que l’échec Kylian Mbappé ne serait pas compensé, un attaquant est bien recherché.

Karim Benzema est esseulé

Avec le seul Karim Benzema devant, le Real Madrid risque d’être juste. Les autres cadors européens n’ont fait que se renforcer, surtout le FC Barcelone, rival en Europe et en Espagne. Malgré ses statistiques épatantes, Benzema n’est pas éternel. Alors que l'option Eden Hazard en faux numéro neuf n’a pas vraiment convaincu, le Real Madrid attend donc du renfort à ce poste. Plusieurs pistes existent, reste à les concrétiser.

Amine Gouiri, l’idée du Real Madrid

D’après les informations de Sport , le Real Madrid aurait commencé par écarter certains dossiers. Benjamin Sesko, Timo Werner et Raul De Tomas ne seraient plus des options crédibles pour le club de la capitale espagnole. Et comme l’a expliqué Sport , Amine Gouiri est, quant à lui, dans le viseur du Real Madrid. Mais ces derniers jours, Foot Mercato révélait que l’OGC Nice n’envisageait absolument pas de vendre son joyau. Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, mais sûrement pas de quoi décourager Florentino Pérez.

Nice veut 40M€, mais c'est trop pour le Real Madrid

Toujours selon les informations du média ibérique, le Real Madrid voudrait bel et bien acheter Amine Gouiri dès cet été, avant que son prix n’explose. Vu le talent du joueur, les dirigeants madrilènes sont conscients qu’une nouvelle grosse saison suffira pour que le montant flambe. L’idée du Real serait de le faire signer cet été et de le prêter dans la foulée à Nice pour qu’il continue sa progression. Si jamais cette option est impossible, le Real Madrid n’hésitera pas à l’incorporer dans l’effectif dès cet été. Au niveau du tarif, Florentino Pérez ne voudrait pas payer les 40M€ demandés par l’OGC Nice. Reste à convaincre les Aiglons. Ce qui s’annonce difficile vu la position très claire des dirigeants…