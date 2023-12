Mercato - Real Madrid : Un retour surréaliste va briser le rêve du RC Lens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Privé d'un nouveau défenseur central avec la grave blessure de David Alaba, le Real Madrid devrait tenter de se renforcer lors du mercato d'hiver afin de recruter un nouveau joueur à ce poste. Dans cette optique, la folle rumeur d'un retour de Raphaël Varane a surgi. Ce qui pourrait mettre fin au rêve du RC Lens.

Par le biais d'un communiqué, le Real Madrid a annoncé une nouvelle catastrophe, confirmant que David Alaba souffrait d'une rupture des ligaments croisés : « Suite à des examens, notre joueur David Alaba a été diagnostiqué avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur sera opéré dans les prochains jours ». Une situation qui pousse le club merengue à s'activer pour trouver un nouveau défenseur central cet hiver.

Varane dans le viseur du Real Madrid ?

Et pour cause, Eder Militao a lui aussi été victime d'une rupture des ligaments croisés, par conséquent, Carlo Ancelotti ne compte plus que deux défenseurs centraux de métier dans son effectif à savoir Nacho et Rüdiger. Et selon les informations d' OK Diario , l'option d'un retour de Raphaël Varane serait étudiée puisque le champion du monde 2018 est en difficulté à Manchester United.

Le rêve d'un retour au RC Lens prend fin ?