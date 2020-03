Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur de Zidane lance un gros appel du pied à Haaland !

Publié le 28 mars 2020 à 23h30 par H.G.

Alors qu’il a dernièrement été annoncé que le Real Madrid avait l’intention de faire revenir Martin Odegaard l’été prochain et de recruter Erling Braut Haaland, le milieu norvégien prêté à la Real Sociedad semble avoir signifié que retrouver son compatriote chez les Merengue la saison prochaine ne lui déplairait pas.

Le Real Madrid pourrait se lancer dans le recrutement de jeunes pépites déjà confirmées l’été prochain afin de rajeunir son effectif et surtout ouvrir une nouvelle ère de son histoire. Par conséquent, plusieurs joueurs dotés de ce profil sont annoncés dans le viseur des Merengue , de Kylian Mbappé à Achraf Hakimi en passant par Martin Odegaard et Erling Braut Haaland. Concernant le milieu norvégien, celui-ci a été prêté pour deux ans à la Real Sociedad où il est auteur de bonnes performances, chose qui pourrait lui permettre de revenir au Real Madrid dès la saison prochaine. De son côté, Erling Braut Haaland pourrait être le successeur de Karim Benzema à la pointe de l’attaque de la Casa Blanca après avoir affolé les compteurs au RB Salzbourg et au Borussia Dortmund cette saison. Et il semblerait que les deux internationaux norvégiens aient tous deux l’envie de se retrouver l’an prochain ensemble dans le club de la capitale espagnole…

Quand Odegaard « like » un éventuel duo avec Haaland au Real Madrid !

En effet, comme le rapporte AS , un montage mettant en scène Martin Odegaard et Erling Braut Haaland réunis sous le maillot du Real Madrid a été publié sur une page Instagram. Et le milieu de 21 ans a posé un « j’aime » sur cette photo, dont la légende abordait la possibilité de voir les deux joueurs évoluer ensemble chez les Merengue lors du prochain exercice. On peut donc penser que l’idée de voir réunis les deux hommes ne serait pas pour déplaire à Martin Odegaard, mais il faudra pour cela que le Real Madrid y mette les moyens. En effet, si faire revenir de prêt le joueur de la Real Sociedad ne sera pas une tâche ardue, celle d’arracher Erling Braut Haaland au Borussia Dortmund seulement six mois après son arrivée sera bien plus difficile, d’autant plus qu’il disposerait d’une clause libératoire de 75M€ dans son contrat à partir de l’hiver prochain, comme l’expliquait AS ces derniers jours. Affaire à suivre…