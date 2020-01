Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre pour l’avenir de Gareth Bale ? La réponse !

Publié le 31 janvier 2020 à 19h30 par B.C.

À en croire les dernières informations du Times, Tottenham n’aurait pas lâché le morceau pour Gareth Bale et pourrait tenter une ultime offensive d’ici la fin du mercato d’hiver. Cependant, ce scénario ne devrait pas se réaliser.

Quel avenir pour Gareth Bale ? En délicatesse au Real Madrid, l’international gallois serait toujours sur les tablettes de Tottenham à en croire les informations du Times . Le média britannique assure en effet ce vendredi que José Mourinho souhaiterait récupérer l’attaquant de 30 ans, et le Special One serait même confiant en interne. Pourtant, l’arrivée de Gareth Bale semble peu probable. Selon nos informations exclusives, les Spurs ne lanceront aucune offensive d’ici minuit. D’ailleurs, José Mourinho et Zinedine Zidane ont assuré ce vendredi qu’un transfert de Gareth Bale n’était pas d’actualité.

Pas de départ pour Gareth Bale