Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est prêt pour ce coup à 0€ de Pérez !

Publié le 1 mai 2022 à 20h00 par La rédaction

Priorité du Real Madrid dans le secteur défensif, Antonio Rüdiger devrait bien rejoindre les Merengue lors du mercato estival.

Après avoir enregistré l’arrivée libre de David Alaba lors du dernier mercato estival, le Real Madrid devrait réaliser un coup similaire dans les prochaines semaines. En effet, derrière l’Autrichien et Eder Militão, la 3ème option de la Casa Blanca est Nacho Fernandez, qui ne donne pas totalement satisfaction. Désireux de pouvoir compter sur un nouveau défenseur de classe mondiale, Florentino Pérez a fait d’Antonio Rüdiger sa priorité, et le joueur de 29 ans devrait bien rejoindre le champion d’Espagne cet été.

Antonio Rüdiger va bien rejoindre le Real Madrid