Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Thomas Tuchel prépare un sale coup à Carlo Ancelotti !

Publié le 2 février 2022 à 11h00 par A.D.

Alors qu'il pourrait perdre Antonio Rüdiger et Andreas Christensen le 1er juillet, Thomas Tuchel aurait décidé de se jeter sur Eder Militao lors du prochain mercato estival. Toutefois, le Real Madrid et le défenseur brésilien n'auraient pas du tout l'intention de se séparer de si tôt.

Lors du prochain mercato estival, Chelsea pourrait vivre une hécatombe en défense centrale. En fin de contrat le 30 juin, Antonio Rüdiger et Andreas Christensen vont tous les deux quitter les Blues à l'été 2022 s'ils ne prolongent pas d'ici-là. Et pour ne pas arranger les affaires de Thomas Tuchel, Thiago Silva sera dans sa dernière année d'engagement à la rentrée prochaine. Conscient de la situation, l'ancien entraineur du PSG souhaiterait aller piocher au Real Madrid pour résoudre ses futurs problèmes de défense.

Thomas Tuchel veut arracher Eder Militao à Carlo Ancelotti, mais...