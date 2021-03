Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos lance un énorme appel du pied à... Lionel Messi !

Publié le 11 mars 2021 à 22h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit l'été prochain. Ce qui a donné des idées à Sergio Ramos.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a envoyé un burofax à la direction du Barça pour faire part de son intention de partir. Toutefois, les hautes sphères catalanes n'ont pas accepté d'accorder un bon de sortie à leur capitaine et numéro 10. Un départ qui pourrait n'être que partie remise. Sous contrat jusqu'au 30 juin, Lionel Messi n'a plus besoin de ses dirigeants pour changer de club. Totalement maitre de son destin, La Pulga peut négocier avec l'écurie de son choix pour un départ libre et gratuit l'été prochain. Et Sergio Ramos en est totalement conscient. Lors d'un entretien accordé à Ibai Llanos sur Twitch , le capitaine du Real Madrid a lancé un énorme appel du pied à Lionel Messi.

«Je serais ravi d'accueillir Messi, je lui donnerai ma maison»