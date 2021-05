Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Cavani est appelé à rejoindre Zidane !

Publié le 12 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Edinson Cavani a officiellement prolongé son contrat à Manchester United jusqu’en juin 2022. Néanmoins, Walter Mazzarri estime qu’il aurait tout ce qu’il faut pour réussir… au Real Madrid.

Après avoir inscrit 200 buts au PSG, Edinson Cavani s'en est allé en Angleterre où il réalise une bonne saison avec Manchester United et a convaincu ses dirigeants qui ont pris la décision de rallonger d’une saison son contrat qui ne courrait initialement que jusqu’en prochain. Chez les Red Devils , El Matador va donc continuer d’écrire son héritage pour au moins une saison supplémentaire avant de rejoindre le Real Madrid ? L’ancien buteur du Napoli disposerait du bagage technique et mental pour faire son trou à la Casa Blanca.

Cavani a «les caractéristiques» pour jouer au Real Madrid selon Mazzarri