Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut se débarrasser d’une star du club !

Publié le 12 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Bien loin de son rendement de la saison passée au PSG, Mauro Icardi devrait être poussé vers la sortie par les hautes instances du club au Qatar cet été.

À l’image de sa performance de mardi dernier sur la pelouse de Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions, Mauro Icardi rencontre beaucoup de difficultés cette saison au PSG. Le buteur argentin, recruté définitivement l’été dernier pour 55M€ après une année convaincante en prêt, avait tout pour s’imposer comme un titulaire indiscutable du club de la capitale, mais il a enchainé les pépins physiques et les performances peu concluants cette saison. D’ailleurs, le Qatar envisagerait sérieusement de se séparer d’Icardi comme l’a indiqué le journaliste Romain Molina sur sa chaine Youtube.

« Le Qatar n’en peut plus d’Icardi »