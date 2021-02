Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : PSG, Manchester United… Ces précisions sur l’avenir de Ramos !

Publié le 17 février 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid en fin de saison au terme de son contrat, aucun point de chute ne se dégagerait concrètement pour lui afin qu’il puisse rebondir.

Une page pourrait se tourner en fin de saison au Real Madrid. En effet, présent dans l’effectif des Merengue depuis 2005 et son arrivée en provenance du Séville FC, Sergio Ramos se dirige actuellement tout droit vers un départ libre de l’écurie madrilène. Le Champion du monde 2010 arrivera effectivement au terme de son contrat le 30 juin prochain et, pour l’heure, les négociations dans l’optique d’une prolongation de celui-ci seraient plus que jamais dans l’impasse. Les deux parties ne parviendraient pas à s’entendre au sujet de son salaire en cas de renouvellement, et aussi bien Sergio Ramos que le Real Madrid commenceraient maintenant à se préparer à voir leurs chemins se séparer en fin de saison.

« Le seul club qui était en contact avec son agent était le PSG, il y a quelques semaines »