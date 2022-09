Foot - Mercato - Real Madrid

Madrid : Pour le transfert de ce crack, Ancelotti connaît le tarif

Publié le 24 septembre 2022 à 23h10 par Jules Kutos-Bertin

Toujours en quête d’un milieu de terrain, le Real Madrid s’intéresse à Joao Gomes, également dans le viseur de Liverpool et du Bayer Leverkusen. Cependant, Flamengo ne voudrait pas faciliter son départ et attend 60M€ alors que la Maison Blanche était prête à en mettre 40.

Après Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid entend bien se renforcer de nouveau au milieu. Florentino Pérez le sait, Luka Modric et Toni Kroos sont proches de la fin, il faut donc anticiper la suite. Et en plus de Jude Bellingham qui est l’une des pistes prioritaires du Real Madrid, un autre joueur est dans le viseur.

Le Real Madrid s’intéresse à un milieu brésilien

En effet, le club madrilène s’intéresse à Joao Gomes. Le milieu de Flamengo serait également sur les tablettes de Liverpool et du Bayer Leverkusen. Une concurrence de taille pour le Real Madrid qui n’a pas de quoi lui assurer une place de titulaire.

💰🇧🇷 Su cláusula de rescisión es de 60 millones de euros y el Flamengo no piensa negociarhttps://t.co/CUBd9IrCAN — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 24, 2022

Joao Gomes, c’est 60M€