Mercato - Real Madrid : Pour Karim Benzema, c’est terminé

Certes, le contrat actuel de Karim Benzema expirera à la fin de la saison. Cependant, il se pourrait qu’il soit rapidement prolongé pour une année supplémentaire à en croire les dernières tendances.

Après 14 saisons passées au Real Madrid, Karim Benzema pourrait-il quitter le club merengue en juin prochain ? Pour rappel, le contrat de l’international français arrivera à expiration à la prochaine intersaison et pour le moment, aucune annonce n’a été faite par le Real Madrid concernant une quelconque prolongation. Karim Benzema ne devrait pas quitter le Real Madrid.

Benzema a donné son accord pour une prolongation d’une saison

Il y a quelques jours, Fabrizio Romano affirmait sur son compte Twitter que Karim Benzema aurait déjà confirmé à la direction du Real Madrid de son intention d’accepter l’offre de prolongation soumise par le club merengue et donc d’étendre son bail jusqu’en juin 2024.

Il ne manquerait plus que l’annonce