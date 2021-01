Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le mercato hivernal démarre fort pour le Real Madrid !

Publié le 4 janvier 2021 à 17h00 par Th.B.

Alors que la presse espagnole a assuré que Zinedine Zidane n’aurait plus de vues sur David Alaba, le Real Madrid prévoirait toujours de tenter sa chance avec le défenseur du Bayern Munich qui sera libre de tout contrat à la fin de la saison. Des discussions auraient eu lieu ces derniers jours.

C’est à ne plus rien y comprendre. Ces derniers temps, la piste David Alaba a pris de l’ampleur du côté du Real Madrid alors que le PSG, Manchester City ainsi que la Juventus ont semblé être plus en retrait dans cette opération. Du côté du FC Barcelone, on aurait même recalé le clan Alaba après que Pini Zahavi ait approché les dirigeants du Barça . De quoi permettre au Real Madrid de disposer d’une véritable voie royale avec le défenseur central du Bayern Munich dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain. Cependant, El Confidencial a révélé ce lundi que Zinedine Zidane aurait été refroidi par les exigences salariales de David Alaba et de son agent Pini Zahavi. Néanmoins, la volonté du Real Madrid resterait inchangée pour David Alaba.

Le Real Madrid commencerait la nouvelle année avec des contacts pour Alaba !