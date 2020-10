Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba au cœur d'un malaise à cause de Zidane ? La réponse !

Publié le 14 octobre 2020 à 9h00 par B.C.

Toujours espéré par Zinedine Zidane, Paul Pogba a glissé un énorme appel du pied au Real Madrid il y a quelques jours en conférence de presse. Une sortie qui n'aurait pas suscité l'indignation du vestiaire de Manchester United.

Après 2016 et 2019, Paul Pogba fera-t-il l'objet d'un nouvel intérêt prononcé du Real Madrid en 2021 ? Alors qu'Eduardo Camavinga semble faire l'unanimité au sein du club, Zinedine Zidane souhaiterait toujours miser sur le joueur de Manchester United pour renforcer l'entrejeu merengue. Un intérêt qui n'est pas pour déplaire à Paul Pogba comme il l'a expliqué le 7 octobre dernier en conférence de presse : « Pour l'instant je suis à Manchester et je pense surtout à revenir au meilleur de ma forme. Je pense que le club viendra me parler à un moment pour me proposer quelque chose, ou pas. (...) Tout joueur de foot rêve de jouer au Real Madrid, pourquoi pas pour moi un jour, mais encore une fois là je suis à Manchester, j'aime mon club et je veux tout faire pour le ramener où il doit être. » Une sortie qui n'aurait pas perturbé le vestiaire mancunien contrairement à ce que l'on aurait pu penser.

Les joueurs de MU croient en Pogba