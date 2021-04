Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez aurait lancé un énorme ultimatum à Zidane !

Publié le 18 avril 2021 à 21h10 par La rédaction

Régulièrement proche de la sortie ces dernières semaines, Zinédine Zidane est toujours sur le banc du Real Madrid. Mais les choses pourraient changer, car Florentino Pérez compterait le pousser vers la sortie dès cet été s'il ne remporte pas de titre cette saison.

Zinédine Zidane connaît des hauts et des bas depuis son retour au Real Madrid. Ces derniers mois, plusieurs noms sont annoncés pour le remplacer et les critiques pleuvent à son égard, même s’il a mené son équipe en demi-finale de la Ligue des Champions, et qu'il a dû gérer les nombreuses blessures qui ont touché son effectif récemment. Et malgré ses performances en C1 et sa deuxième place en Liga, Zinedine Zidane risquerait toujours d'être évincé à l'issue de la saison.

Zidane doit gagner un titre pour pouvoir rester au Real Madrid