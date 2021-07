Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation dans le feuilleton Varane !

Publié le 10 juillet 2021 à 1h30 par La rédaction

Après le départ de Sergio Ramos, le Real Madrid pourrait perdre Raphaël Varane. Manchester United est intéressé, mais le club anglais n’inclura pas Donny Van de Beek dans la transaction.

Début de mercato délicat pour le Real Madrid. Avec le seul David Alaba comme recrue, Florentino Pérez n’est pas très flambeur cet été. Surtout que le Real Madrid a perdu Sergio Ramos, qui était au club depuis 16 ans. Et ce n’est peut-être pas terminé. En plus du défenseur central espagnol, c’est Raphaël Varane qui pourrait plier bagage. Manchester United serait sur les rangs. Et pour s’attacher les services de l’international français, les Red Devils auraient pris une décision radicale.

Donny Van de Beek ne servira pas de monnaie d’échange pour Varane

Annoncé partant de Manchester United à plusieurs reprises, Donny Van de Beek quittera peut-être l’Angleterre. Mais selon Fabrizio Romano, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam ne sera pas inclus dans le transfert de Raphaël Varane. Les Mancuniens seraient toujours en train de tâter le terrain et attendraient le prix demandé par le Real avant de faire une offre. Mais ce sera sans Donny Van de Beek qui ne devrait pas servir de monnaie d’échange.