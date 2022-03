Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce retentissante sur le dossier Osimhen !

Publié le 7 mars 2022 à 15h10 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid pour venir renforcer le secteur offensif, Victor Osimhen ne sera pas simple à déloger du Napoli à en croire le directeur sportif du club italien.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le nom de Victor Osimhen (23 ans) est évoqué avec insistance du côté du Real Madrid. Le buteur nigérian de Naples intéresserait beaucoup Florentino Pérez en alternative au dossier Erling Haaland (Borussia Dortmund), et si le transfert de ce dernier venait à capoter au sein du club merengue , c’est donc Osimhen qui serait alors ciblé. Mais le Real Madrid va devoir mettre les bouchées doubles pour convaincre Naples…

Naples botte en touche pour Osimhen