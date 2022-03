Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Camavinga !

Publié le 6 mars 2022 à 13h00 par Th.B.

Bien que la presse ibérique ait fait part de doutes concernant l’avenir d’Eduardo Camavinga au Real Madrid, l’international français n’aurait absolument rien à craindre tant il ferait déjà l’unanimité au sein de la direction merengue.

Dans les ultimes instants du mercato estival, le Real Madrid a mis la main sur Eduardo Camavinga qui s’est rapidement fait connaître des supporters merengue en inscrivant son premier but et en délivrant sa première passe décisive lors de ses deux premières sorties. Cependant, le temps de jeu de l’international français a considérablement diminué ces derniers temps jusqu’à la blessure de Toni Kroos qui lui a permis d’être aligné dans le onze de départ concocté par Carlo Ancelotti samedi soir face à la Real Sociedad (4-1), rencontre au cours de laquelle Eduardo Camavinga a inscrit un but, son deuxième depuis ses débuts. Et il faut croire que ses efforts aux entraînements et sa prestation aient totalement satisfaits le Real Madrid.

Annoncé sur le départ, Camavinga a totalement séduit le Real Madrid !