Mercato - Real Madrid : Mourinho prêt à miser 80M€ sur un cadre de Zidane ?

Publié le 3 janvier 2020 à 20h00 par G.d.S.S.

Ancien mentor de Raphaël Varane au Real Madrid, José Mourinho aurait des vues sur le défenseur français et voudrait le recruter à Tottenham.

« Est-ce que j’ai songé à quitter le Real Madrid ? J’ai décidé de continuer au Real Madrid et voilà je pense qu’il faut prendre saison par saison et avoir des objectifs très élevés », confiait Raphaël Varane en septembre dernier au micro de Téléfoot sur son choix de poursuivre l’aventure au Real Madrid cette saison. Pourtant, le défenseur central français garderait une très belle cote sur le marché des transferts, et c’est désormais un cador de Premier League qui aurait des vues sur Varane.

Mourinho voudrait récupérer Varane à Tottenham