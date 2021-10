Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Martin Odegaard vide son sac après son départ !

Publié le 6 octobre 2021 à 23h30 par D.M.

Aujourd'hui à Arsenal, Martin Odegaard est revenu sur son passage au Real Madrid et notamment sur les tensions au sein du vestiaire espagnol.

Starifié à l’âge de 15 ans après son transfert au Real Madrid, Martin Odegaard a eu le plus grand mal à confirmer les attentes placées en lui. Sous les ordres de Zinédine Zidane, le milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposer et a enchaîné les prêts ces dernières saisons. Cédé à Arsenal lors du dernier exercice, Odegaard a finalement, été définitivement transféré chez les Gunners. Aujourd’hui en Angleterre, le joueur est revenu sur son passage au Real Madrid.

« Il y a eu beaucoup de périodes difficiles »