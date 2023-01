Mercato - Real Madrid : Les révélations de la presse espagnole sur l'avenir de Benzema

Thibault Morlain

Frustré après son forfait à la Coupe du monde, Karim Benzema entend réaliser une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Mais voilà que son avenir reste encore à acter. Le Ballon d'Or 2022 est dans sa dernière année de contrat avec les Merengue. Il n'y aurait toutefois rien à craindre pour Benzema, pour qui le Real Madrid semble déjà avoir tout prévu. Explications.

A l'instar de Luka Modric, Karim Benzema arrive au terme de son contrat avec le Real Madrid. Débarqué en 2009, KB9 est aujourd'hui le patron de la Casa Blanca. Faut-il alors craindre un départ libre à la fin de la saison pour Benzema ? Selon les informations d' OK Diario , la réponse est non.

Benzema au Real Madrid jusqu'en 2024

Rien n'est encore officiel, mais l'avenir de Karim Benzema serait déjà réglé. En effet, comme expliqué par le média ibérique, au terme de négociations très rapides, l'international français aurait donné son aval pour signer un nouveau contrat d'un an avec le Real Madrid. Benzema devrait alors être prochainement lié jusqu'en 2024 avec les Merengue.

Le rendez-vous est pris pour l'avenir de Benzema