Mercato - Real Madrid : Un joueur d'Ancelotti se positionne pour la succession de Ramos !

Publié le 27 juin 2021 à 22h30 par La rédaction

Sergio Ramos parti, Florentino Pérez doit assurer sa succession. Jésus Vallejo, de retour au club après quatre prêts, est une option pour prendre la relève. Le jeune défenseur espagnol a affiché ses ambitions avec le Real Madrid et sa volonté de jouer les Jeux Olympiques.

Seize ans de vie commune et s’en va. C’est la triste fin de l’histoire d’amour entre le Real Madrid et Sergio Ramos. Après avoir refusé une offre de prolongation qu’il jugeait insuffisante, Sergio Ramos a officiellement quitté le Real Madrid. Mais pour Florentino Pérez, pas le temps de pleurer son départ, il faut se pencher sur la suite. Et Jésus Vallejo, de retour au Real, est un candidat à sa succession.

« Mon idée est de m'installer dans l'équipe »