Mercato - Real Madrid : Le successeur de Kroos déjà trouvé ?

Hugo Chirossel

Samedi soir, Toni Kroos a disputé son dernier match au Santiago Bernabéu, lui qui a décidé de mettre un terme à sa carrière après l’Euro 2024. Interrogé sur qui serait susceptible de le remplacer, Carlo Ancelotti a indiqué que ce ne serait pas Jude Bellingham, qu’il préfère un cran plus haut, mais il pourrait s’agir de Franco Mastantuono.

À la surprise générale, Toni Kroos a décidé que 2024 serait l’année où il mettrait un terme à sa carrière. À 34 ans, le milieu de terrain a fait le choix de ne pas prolonger son contrat au Real Madrid et de raccrocher les crampons après l’Euro 2024, qu’il disputera avec l’Allemagne.

Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre pour une star, Zidane sort du silence https://t.co/KEkWM91FdH pic.twitter.com/GZNlyOuVcG — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

« Bellingham, plus proche du but adverse il est, mieux c'est »

Et son successeur ne sera pas Jude Bellingham. « Non. Bellingham, plus proche du but adverse il est, mieux c'est. Pour Kroos, personne n'a ses caractéristiques sur le marché. On doit le remplacer d'une autre façon. Nous avons des milieux avec beaucoup de qualités différentes. On devra s'adapter », a déclaré Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid ne lâche pas Mastantuono

En effet, le remplaçant de Toni Kroos pourrait se trouver en Amérique du Sud. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid continue de surveiller Franco Mastantuono. Âgé de seulement 16 ans, le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec River Plate.